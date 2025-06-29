Россия нарастила поставки СПГ и угля в Южную Корею

Россия в мае этого года поставляла Южной Корее максимальное с ноября 2024 года количество сжиженного природного газа (СПГ) и каменного угля, сообщает РИА Новости .

Так, в мае Москва экспортировала в Сеул СПГ на 135,2 млн долларов. Это в 1,8 раза больше, чем в апреле. Такое значение — максимальное с ноября 2024 года. В годовом выражении прирост составил одну четвертую.

Благодаря тому, что РФ нарастила поставки, она поднялась с 7-го на 4-е место среди главных поставщиков СПГ в Южную Корею. В топе также находятся Австралия, Катар, США и Бруней.

Кроме того, в мае Сеул нарастил импорт каменного угля из РФ. Он тоже поднялся до максимальных значений с ноября. Поставки составили 127 млн долларов. Они выросли на 15% в месячном выражении и на 9% в годовом. Тут Россия также оказалась в топе среди главных поставщиков угля в Сеул, поднявшись на 3-ю строчку.

При этом в целом Южная Корея в этом году сократила импорт СПГ и угля.

Ранее в Минэнерго заявили, что запасов угля России хватит на 1 тысячу лет. Если учитывать доразведку — то на 1 тыс. лет вперед.