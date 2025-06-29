Минэнерго: запасов угля России хватит на 1 тысячу лет

Россия обладает такими запасами угля, которых хватит на 500-600 лет, а если учитывать доразведку — то на 1 тыс. лет вперед. Об этом заявил заместитель министра энергетики России Дмитрий Исламов, сообщает ТАСС .

По его словам, страны всегда будут использовать уголь как энергоресурс, хотя многие мировые эксперты утверждают, что данный вид топлива вскоре исчезнет из энергобаланса.

Исламов отметил, что полезным ископаемым будут пользоваться, даже несмотря на «зеленую» повестку.

Министр заявил, что уголь будет в обиходе всегда, так как он «может стать полностью чистым с точки зрения как экологии, так и климата».

Ранее стало известно, что газ подорожал для ЕС в 2,5 раза за 4 года из-за санкций против РФ. В апреле этого года цена на него поднялась до 523,5 евро.