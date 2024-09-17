Россия может стать мировым лидером по вылову минтая в 2024 году
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России спрогнозировали мировое лидерство по вылову минтая по итогам 2024 года. Добыча этой рыбы составит порядка 1,9 млн тонн, сообщает ТАСС.
Президент ассоциации добытчиков минтая Алексей Буглак отметил, что вылов минтая в этом году несколько снизился по сравнению с прошлым годом, когда был установлен 25-летний рекорд. Снижение показателей связано с природными факторами, в частности, со сложной погодной обстановкой в районе Берингова моря.
Всего вылов минтая, учитывая промысловую обстановку, составит около 1,9 млн тонн по итогам 2024 года. Буглак отметил, что даже несколько сниженные показатели приведут Россию к тому, что она сохранит за собой статус мирового лидера по добыче этой рыбы.
Он отметил, что, к примеру, американские рыбаки добыли 1,21 млн тонн. По итоговым оценкам, их вылов в этом году составит 1,5 млн тонн.
В прошлом году российские рыбаки добыли 1,96 млн тонн минтая.
Ранее стало известно, что экспорт рыбной продукции из России снизился на 13%. Он составил 1,1 млн тонн.