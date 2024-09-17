Россия может стать мировым лидером по вылову минтая в 2024 году

России спрогнозировали мировое лидерство по вылову минтая по итогам 2024 года. Добыча этой рыбы составит порядка 1,9 млн тонн, сообщает ТАСС .

Президент ассоциации добытчиков минтая Алексей Буглак отметил, что вылов минтая в этом году несколько снизился по сравнению с прошлым годом, когда был установлен 25-летний рекорд. Снижение показателей связано с природными факторами, в частности, со сложной погодной обстановкой в районе Берингова моря.

Всего вылов минтая, учитывая промысловую обстановку, составит около 1,9 млн тонн по итогам 2024 года. Буглак отметил, что даже несколько сниженные показатели приведут Россию к тому, что она сохранит за собой статус мирового лидера по добыче этой рыбы.

Он отметил, что, к примеру, американские рыбаки добыли 1,21 млн тонн. По итоговым оценкам, их вылов в этом году составит 1,5 млн тонн.

В прошлом году российские рыбаки добыли 1,96 млн тонн минтая.

Ранее стало известно, что экспорт рыбной продукции из России снизился на 13%. Он составил 1,1 млн тонн.