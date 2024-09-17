Экспорт рыбной продукции из России снизился на 13%

Помощник руководителя Россельхознадзора Артем Даушев заявил о снижении экспорта рыбной продукции в январе — августе этого года на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает ТАСС .

Поставки рыбы из РФ за указанный период 2024 года составили 1,1 млн тонн. Это на 13% меньше, чем в январе — августе 2023 года.

Даушев добавил, что сейчас у российской рыбной продукции есть возможность поставляться в более чем 70 стран.

При этом ее экспорт за восемь месяцев 2024 года осуществлялся только в 51 страну.

Ранее стало известно, что, с начала года Китай начал закупать у России меньше угля. Его поставки из РФ в КНР уменьшились до 45,5 млн тонн.