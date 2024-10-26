Россия купила у Индии в 1,6 раза больше одежды и обуви

В августе 2024 года Москва приобрела у Нью-Дели в 1,6 раз больше обуви и одежды. Объем импорта составил 8,5 млн долларов, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные статистической службы Индии.

Нью-Дели продал Москве одежды собственного изготовления на 5,4 млн долларов. Чаще всего Россия приобретала спортивные костюмы, юбки, джинсы, шорты, нижнее белье, футболки и майки.

Также РФ купила у Индии обувь на сумму 3,1 млн долларов. С января по август 2024 года Москва приобрела у Нью-Дели обуви и одежды на 95,1 млн долларов. Эта сумма в 2,3 раза больше, чем в 2023-м.

Ранее сообщалось, что Индия продает России больше товаров, чем закупает.