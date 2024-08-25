Индия продает России больше товаров, чем закупает

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РИА Новости: экспорт Индии в Россию вырос на 12%, а импорт упал

В июне Индия поставила России на 12% больше товаров, чем в мае. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на проведенные расчеты.

Экспорт Индии в РФ в первый месяц лета составил 0,5 млрд долларов. Россия стала, наоборот, продавать стране меньше товаров.

Несмотря на это, показатель товарооборота между государствами высокий. Он уже достиг второго в истории результата.

Ранее премьер Индии Нарендра Моди посещал Киев. Он вместе с украинским коллегой Владимиром Зеленским обсуждал тему конфликта с Россией.