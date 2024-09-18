Россия и Пакистан почти не рассчитываются в валютах западных государств

Оверчук: доля расчетов РФ и Пакистана в дружественных валютах увеличилась до 80%

Россия и Пакистан при внешней торговле в 2024 году используют свои валюты, а также денежные единицы дружественных государств. Доля таких расчетов увеличилась до 80%, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление вице-премьера России Алексея Оверчука.

Товарооборот между Москвой и Исламабадом в 2023 году был равен 1,1 млрд долларов. Оверчук считает, что это низкая цифра, ведь в России живет около 140 млн человек, а в Пакистане — 240 млн.

«Это говорит о том, что поле для улучшений есть большое», — добавил вице-премьер РФ.

Оверчук также привел в пример товарооборот России и Белоруссии. Хоть в союзном государстве и живет всего 9,5 млн человек, товарооборот между странами составил 50 млрд долларов в 2023 году.

Ранее сообщалось, что товарооборот между Россией и Египтом увеличился на треть. Этому не помешала даже обстановка в мире.