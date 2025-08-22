Россия и Азербайджан заключили договор об экономическом сотрудничестве
Фото - © РИА Новости
Россия и Азербайджан подписали протокол 23-го заседания межправительственной комиссии (МПК) по экономическому сотрудничеству между Москвой и Баку. Документ заключили вице-премьер РФ Алексей Оверчук и его азербайджанский коллега Шахин Мустафаев, передает корреспондент ТАСС.
Протокол подписали в Астрахани по итогам очередного заседания МПК.
В составы российской и азербайджанской делегаций входили свыше 40 представителей банковского сектора, ведомств, министерств и таможенных служб.
Тем временем президент России Владимир Путин поздравил первого вице-президента и жену главы Азербайджана Мехрибан Алиеву с днем рождения. В поздравлении российский лидер также попросил передать привет своему азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву и членам их семьи.