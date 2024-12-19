Россия будет наращивать свою долю на мировых рынках СПГ — Путин

Россия будет заниматься наращиванием своей доли на мировых рынках сжиженного природного газа, сообщил президент РФ Владимир Путин.

19 декабря проходит программа «Итоги года с Владимиром Путиным». Она объединяет форматы прямой линии и большой пресс-конференции — президент отвечает на вопросы и журналистов, и россиян.

Глава государства отметил, что, по данным мировых экономических институтов, потребности в энергоносителях с точки зрения развития мировой экономики все равно существуют. Потребность растет и будет расти.

По словам Путина, наращивать свою долю Россия также будет и по поставкам трубного газа.