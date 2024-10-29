России грозит нехватка пальмового масла

В январе–сентябре текущего года поставки пальмового масла в Россию упали на 8,7%, до 638 тыс. тонн, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает «Коммерсант» .

Эксперты связывают низкие показатели с возникшими логистическими проблемами. В 2023 году танкер из Индонезии в среднем шел в российский порт 40-60 дней. Сейчас в связи с различными угрозами в Красном море он идет намного дольше.

Кроме того, на сокращение поставок повлиял рост цен на пальмовое масло в мире. На Индонезию обычно приходилось 98% импорта продукта в Россию, но из-за неурожая в этом году там снизили производство. За год цены на пальмовое масло взлетели на 20-25%.

Главный потребитель продукта в России — кондитерские производства. Они пострадают в первую очередь. Также у них могут возникнуть проблемы из-за роста цен на какао-продукцию.

Ранее стало известно, что цена сливочного масла увеличилась более чем на 20% за год. Это связано с ростом себестоимости производства.