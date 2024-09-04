Росрыболовство ответило на обвинения стран Балтии в незаконной добыче рыбы

Глава Росрыболовства Илья Шестаков высказался по поводу обвинений стран Балтии в адрес России о незаконном промысле рыбы в Балтийском море, сообщает РИА Новости .

«Мы вот им не указываем, как им себя вести. Хотя проблем у них гораздо больше, насколько мы видим, как они работают с теми запасами, которые в их водах находятся», — сказал Шестаков на ВЭФ.

Он добавил, что перед обвинениями в адрес РФ балтийским странам сначала необходимо «посмотреть на себя».

Ранее ряд стран Балтии обвинили Россию в промысле рыбы в Балтийском море во время действия сезонных запретов. Государства призвали Евросоюз отреагировать на нарушения РФ.

IX Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября текущего года во Владивостоке. Накануне для участия в мероприятии в город прибыл российский президент Владимир Путин.