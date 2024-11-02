Роспатент завершил первый этап экспертизы товарного знака «Я русский» от SHAMAN

В РФ вскоре может появиться водка «Я русский», которую хочет выпускать певец Ярослав Дронов, известный как SHAMAN. Роспатент завершил первый этап экспертизы данного товарного знака, сообщает SHOT .

Проведена так называемая формальная экспертиза. Позднее будет сделана другая — заявленного обозначения. До окончательного решения о регистрации бренда «Я русский», под которым Дронов собирается выпускать водку, дезодоранты, гели для массажа и т. д., остался один этап.

Как отметил сам SHAMAN, он регистрирует товарный знак «Я русский» для того, чтобы защитить свою репутацию. По его словам, многие предприниматели производят продукцию под таким слоганом без разрешения, а также выпускают некачественные товары с изображением певца.

Руководитель общественной организации «Мы есть русские» Светлана Кузнецова считает, что «карьера SHAMAN как певца патриотических песен закончена», так как он, по ее мнению, поставил на первый план материальные ценности.

Ранее общественники из движения «Зов народа» попросили запретить регистрировать слоган «Я русский» и другие товарные знаки с указанием национальностей.