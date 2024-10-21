Не достанется никому: в РФ хотят запретить регистрацию товарного знака «Я русский»

Общественники из движения «Зов народа» направили в Госдуму обращение, в котором попросили ввести в России запрет на регистрацию товарных знаков с указанием национальностей, например, слогана «Я русский», сообщает SHOT .

Как считают авторы инициативы, указание национальностей в названиях различных товаров, особенно алкоголя и игрушек для взрослых, «наносит ущерб национальной идентичности, обесценивает государственные символы и порождает негативные ассоциации с нацией».

Активисты также предлагают в рамках законпроекта ввести ответственность за выпуск и продажу такой продукции.

Ранее в Роспатент поступила заявка от певца SHAMAN на регистрацию бренда «Я русский». Под ним планируется производить в том числе водку, дезодоранты и гели для массажа.

Как заявил исполнитель, таким образом он решил защитить свою репутацию, так как многие предприниматели без разрешения выпускают «низкокачественный ширпотреб» с изображением певца.