Не достанется никому: в РФ хотят запретить регистрацию товарного знака «Я русский»
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Общественники из движения «Зов народа» направили в Госдуму обращение, в котором попросили ввести в России запрет на регистрацию товарных знаков с указанием национальностей, например, слогана «Я русский», сообщает SHOT.
Как считают авторы инициативы, указание национальностей в названиях различных товаров, особенно алкоголя и игрушек для взрослых, «наносит ущерб национальной идентичности, обесценивает государственные символы и порождает негативные ассоциации с нацией».
Активисты также предлагают в рамках законпроекта ввести ответственность за выпуск и продажу такой продукции.
Ранее в Роспатент поступила заявка от певца SHAMAN на регистрацию бренда «Я русский». Под ним планируется производить в том числе водку, дезодоранты и гели для массажа.
Как заявил исполнитель, таким образом он решил защитить свою репутацию, так как многие предприниматели без разрешения выпускают «низкокачественный ширпотреб» с изображением певца.