сегодня в 20:59

«Росгеология» выявила прогнозные ресурсы более 145 тонн рудного золота в Якутии

«Росгеология» выполнила поисковые работы на Делянкирской площади в Якутии. Компания выявила более 145 тонн прогнозных ресурсов рудного золота, сообщается на ее сайте .

Работы велись в 2022–2024 годах. Найденные прогнозные ресурсы рудного золота оценили в 145,17 тонн.

Специалисты вели работы на перспективных участках Красивый и Тунгусский. Они выявили и изучили 22 золотоносных зоны.

Начальник Центральной поисково-съемочной экспедиции АО «Якутскгеология» Александр Каплин отметил, что открытие даст новую возможность для развития экономики региона, включая создание рабочих мест и привлечение инвестиций.

Согласно геолого-экономической оценке, деятельность горно-обогатительного предприятия на данном объекте может быть высокоэффективной. Это возможно благодаря содержанию золота и большой ресурсной базе.

Ранее геологи в провинции Китая нашли запасы золота на 82,8 млрд долларов. Они обнаружили свыше 40 золотоносных жил.