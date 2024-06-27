Росбанк остановил выдачу потребкредитов и кредитных карт

На сайте Росбанка больше нельзя подать заявку на кредитную карту или потребкредит. Процессы приостановлены на фоне готовящейся сделки с Т-банком (ранее -Тинькофф Банк), сообщает РБК .

Сейчас на сайте доступны только автокредиты или ипотека. На сайтах-агрегаторах по подбору кредитов кредитные карты и потребкредиты от Росбанка все еще предлагаются.

Представитель Росбанка уточнил, что в настоящее время команды Росбанка и Т-банка, учитывая их интеграцию, совместно формируют для клиентов оптимальные продуктовые предложения на основе уникальных возможностей каждой из организаций.

Он отметил, что выдача потребкредитов была остановлена для оптимизации продуктовой линейки и повышения эффективности бизнес-процессов.

По его словам, оформить кредитную карту или кредит наличными можно будет уже у Т-банка.

Ранее Росбанк покинул глава розничного блока Вячеслав Дусалеев. Он объявил о своем уходе на фоне сделки с Т-банком.