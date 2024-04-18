Руководитель розницы Росбанка Дусалеев уйдет с поста на фоне сделки с «Тинькофф»

Директор по розничному бизнесу, член правления Росбанка Вячеслав Дусалеев уйдет с поста после анонсированной интеграции банка в группу «Тинькофф», сообщает РБК.

На данный момент Дусалеев в отпуске, после которого не вернется к работе на данной должности в кредитной организации. Ее директор покинет в мае.

Сам Дусалеев не комментировал свой уход.

После информации о сделке с «Тинькофф» из Росбанка уволились, написали заявления об уходе или намерены сделать это до конца апреля как минимум 6 менеджеров среднего и высшего звена, в том числе Дусалеев. Топовые сотрудники покидают компанию со своими командами.

Еще до анонса сделки с «Тинькофф» в Росбанке сменили председателя правления. Вместо Натальи Воеводиной главой организации стал Николай Сидоров. Ранее он состоял в совете директоров.