Руководитель розницы Росбанка Дусалеев уйдет с поста на фоне сделки с «Тинькофф»
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Директор по розничному бизнесу, член правления Росбанка Вячеслав Дусалеев уйдет с поста после анонсированной интеграции банка в группу «Тинькофф», сообщает РБК.
На данный момент Дусалеев в отпуске, после которого не вернется к работе на данной должности в кредитной организации. Ее директор покинет в мае.
Сам Дусалеев не комментировал свой уход.
После информации о сделке с «Тинькофф» из Росбанка уволились, написали заявления об уходе или намерены сделать это до конца апреля как минимум 6 менеджеров среднего и высшего звена, в том числе Дусалеев. Топовые сотрудники покидают компанию со своими командами.
Еще до анонса сделки с «Тинькофф» в Росбанке сменили председателя правления. Вместо Натальи Воеводиной главой организации стал Николай Сидоров. Ранее он состоял в совете директоров.