РОМИР: у более чем 50% россиян нет никаких сбережений

По состоянию на третий квартал 2024 года, доля россиян, имеющих сбережения и хранящих их исключительно в рублях, возросла до 41%. Только 7% предпочитают хранить накопления в иностранных валютах, что меньше на 1% по сравнению с прошлым годом.

Среди тех, кто хранит средства в валюте, наиболее распространенным является вариант сочетания долларов и рублей — его выбирают 4% опрошенных. Комбинациям «рубли и евро» и «рубли, доллары и евро» отдают предпочтение по 1% респондентов. Лишь 0,5% участников опроса держат средства исключительно в долларах или евро.

Также в ходе исследования выяснилось, что 38% россиян обладают сбережениями, достаточными для трехмесячного проживания, что на 2% ниже, чем год назад. Накопления на срок от 3 до 6 месяцев имеют 29% опрошенных, на 6-12 месяцев — 20%, а сбережениями на срок более года могут похвастаться 14% респондентов.

В сентябре доля тех, кто хранит деньги только в рублях, достигла рекорда в 44%.