Рокотянская: РФ может поддержать ужесточение санкций против Ирана и Венесуэлы

Цены на нефть поддерживаются за счет американских санкций и риторики Соединенных Штатов по отношению к нефти из Венесуэлы, РФ и Ирана. Поэтому Москва может выступить бенефициаром усиления ограничений в отношении Тегерана и Каракаса, рассказала Финансы Mail эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Людмила Рокотянская.

Вторичные пошлины — один из видов санкционного давления на страны. На данном этапе они представляют угрозу для продукции из государств, которые и дальше приобретают нефть из Венесуэлы.

По предварительной информации, вторичные пошлины — действительно эффективная санкция. В марте продажи нефти и топлива из Венесуэлы уменьшились на 11,5% по сравнению с февралем.

Еще несколько недель назад были введены вторичные санкции в отношении нефтеперерабатывающего завода в Китае, а также одного терминала. Они получали нефть из Ирана с попавших под санкции кораблей. Но неизвестно, насколько такие санкции эффективны.

«Россия же может выступить бенефициаром ужесточения санкций против Венесуэлы и Ирана. Но только в том случае, если сохранится позитивный трек в мирных переговорах», — сказала Рокотянская.

В ином случае Соединенные Штаты будут оказывать давление на нефть из РФ.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп 2 апреля объявит о крупнейшем введении пошлин на импорт.