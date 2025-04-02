Глава США Трамп 2 апреля объявит о крупнейшем введении пошлин на импорт

Американский президент Дональд Трамп 2 апреля собирается заявить о том, что страна введет одни из крупнейших пошлин на импорт всех товаров со стороны партнеров. Это будет ответом на действия, предпринятые союзниками страны, сообщается в материале автора РИА Новости Игоря Наймушина.

Трамп вместе с сотрудниками администрации уверяет жителей США в том, что 2 апреля превратится в «День освобождения» для Соединенных Штатов. США введут пошлины против всех стран, которые торгуют с ними и ввели пошлины на импорт американской продукции. Документ подпишут в среду в Белом доме в 23:00 по московскому времени.

Соединенные Штаты планируют ввести пошлины в размере 20% на все товары, которые будут импортироваться государством. Для автомобилей, привезенных из-за границы, ставка увеличится до 25%.

Пошлины затронут, в первую очередь, 15 государств, у которых самый крупный торговый профицит с Соединенными Штатами. Ограничения коснутся, в том числе стран ЕС, Индии, Южной Кореи, Бразилии и иных.

Ранее премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что государство введет ответные пошлины в отношении США, если Вашингтон 2 апреля примет решение ввести ограничения.