Канада собирается ввести пошлины на товары из США

Канада собирается ввести против Соединенных Штатов ответные пошлины в случае, если 2 апреля государство введет новые ограничительные меры против продукции. Об этом заявил премьер государства Марк Карни, сообщает РИА Новости .

«Мы ответим на дополнительные меры», — сказал канадский лидер.

Президент США Дональд Трамп до этого говорил, что 2 апреля Соединенные Штаты собираются задействовать «зеркальные» тарифы. Пошлиной в размере 25% будут облагаться все машины, поступающие на импорт, а также авиакомпоненты из государств, которые «на протяжении долгих лет наживались на США».

Подобные тарифы должны затронуть весь импорт. Среди него будут и товары из Канады.

Ранее Трамп пригрозил России ввести тарифы в размере 25% на нефть из РФ. Ведущий аналитик AMarkets Игорь Расторгуев заявил, что обязать КНР, Турцию или Индию взимать такую пошлину с РФ вряд ли получится. Поэтому реализовать такое решение на практике и навредить России Соединенным Штатам будет не просто.