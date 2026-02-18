Роботы помогут: как можно снизить цены на овощи зимой

Развитие полностью автоматизированных теплиц с использованием светодиодной досветки и современных систем управления позволит в ближайшие годы нарастить производство свежих овощей и сделать их более доступными даже зимой, сообщил РИАМО руководитель оперативного штаба профсоюза «Новый Труд» Алексей Неживой.

«Мы сейчас ждем роботизации. Я в свое время, работая в Курчатовском институте, занимался автоматизированными теплицами на нейропроцессорах. Управление шло через систему „Эшелон“ на IBM PC, к которым по шинам подключались программируемые контроллеры. Полностью автоматизированная теплица делалась не из стекла, а из специального легкого пластика, который практически не проводил тепло», — сказал Неживой.

Он добавил, что для России это было важно, чтобы сохранить тепло зимой. А вот для жарких стран, таких как Израиль или, наоборот, для Голландии, где тепло нужно отводить, конструкция теплицы была иной.

«Сейчас основная проблема для российских теплиц — недостаток света. Но с появлением массовых и недорогих светодиодных ламп эта проблема решаема. Надеюсь, что агрокультура в нашей стране, где уже существуют крупные интегрированные холдинги, дойдет до создания полностью автоматизированных теплиц. Пока их не очень много, как и у фермеров», — отметил руководитель профсоюза.

Неживой уточнил, что в ближайшие годы, скорее всего, в стране можно будет увидеть на прилавках большое количество свежей сельхозпродукции, доступной массовому потребителю даже зимой.

