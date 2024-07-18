Риелтор назвал справедливым повышение ставок на «лишнюю» льготную ипотеку

Ранее клиенты Сбербанка и банка «Дом.РФ» пожаловались на то, что некоторые российские банки начали выявлять заемщиков, нарушивших правило «одна льготная ипотека в одни руки», и поднимать для них ставки по последнему взятому жилищному кредиту до рыночного уровня.

«При оформлении ипотеки банки выясняют, есть ли у клиента дети и другие кредиты, в том числе жилищные. Сейчас обмануть банк сложно. У меня таких клиентов не было. Думаю, что их в принципе мало. Нескольких таких людей я знаю лично — это инвесторы. Они покупали несколько лотов у одного застройщика по сниженной цене или по уступке с целью их дальнейшей реализации», — рассказал риелтор.

Вице-президент банка «Дом.РФ» Кирилл Варенцов ранее заявлял, что случаи нарушения правила «одна льготная ипотека в одни руки» встречаются редко.