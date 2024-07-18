Банки начали повышать ставки у россиян, взявших «лишнюю» льготную ипотеку

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Некоторые заемщики, которые взяли больше одной льготной ипотеки, могут столкнуться с ростом ставки по последнему кредиту. Российские банки уже начали применять подобные меры, сообщает РБК .

Кредитные организации выявляют заемщиков, которые нарушили правило «одна льготная ипотека в одни руки». У таких россиян увеличивают ставки по вторым кредитам. С этой проблемой столкнулись клиенты Сбербанка и банка «Дом.РФ».

«Если выявится „лишняя“ льготная ипотека, то по одной из них банк вправе поднять ставку до рыночного значения», — пояснил представитель Сбера.

Вице-президент банка «Дом.РФ» Кирилл Варенцов добавил, что подобные случаи встречаются очень редко. При выявлении второго кредита организация также поднимает ставки по нему.

Такой подход применяют и иные крупные ипотечные банки в стране. Среди них ВТБ, Промсвязьбанк и другие.