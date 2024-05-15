РФПИ и Haiwei стали инвесторами в хабаровский терминал по перевалке СУГ

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и нефтехимическая компания Haiwei (Китай) вложат средства в строительство морского терминала по перевалке сжиженных углеводородных газов (СУГ). Такого рода объект станет первым на Дальнем Востоке, сообщает газета «Известия» .

Подробнее об этом в РФПИ рассказали в преддверии поездки президента России Владимира Путина в КНР. Реализацией проекта занимается ООО «Компания Ремсталь», и его суммарная стоимость достигает 30 млрд рублей. Российский фонд прямых инвестиций и Haiwei вложат в хаб до 7 млрд рублей.

«Современный высокотехнологичный терминал с удобным расположением сократит логистические издержки, время отгрузки потребителям и удовлетворит растущий спрос на российские СУГ», — сказал Кирилл Дмитриев, гендиректор РФПИ.

Экспортный хаб возведут в Хабаровском крае. Согласно прогнозам, в ходе первоначального этапа годовая мощность проекта достигнет 1 млн тонн.