РФ в январе-мае нарастила ввоз пива из Китая до 13,5 млн долларов

РФ в промежутке с января по май нарастила ввоз пива из КНР до рекордного значения — 13,5 млн долларов. Показатель оказался в 1,6 раз выше, чем в 2024 году, сообщает РИА Новости со ссылкой на показатели китайской таможни.

Больше пива у КНР приобретают лишь ближайшие соседи. На первом месте Тайвань — 63,7 млн долларов.

Затем идут Мьянма и Гонконг. Каждая из сторон приобретает пива у Китая на 28,1 млн долларов.

Суммарно КНР в промежутке с января по май продала за границу пива на 216 млн долларов. В 2024 году за тот же период было реализовано продукции только на 182,6 млн рублей.

Ранее в Казани фура с пивом растеряла часть груза во время транспортировки по дороге. Многие водители остановились и собрали уцелевшие бутылки.