РФ в 4 раза увеличила темпы роста экономики

РФ обошла государства G7 по темпам роста экономики в 2024 году

Темпы роста экономики РФ в 2024 году оказались в четыре раза выше средних значений по «Большой семерке» (G7). ВВП России вырос на 4,1%, как и в 2023 году, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные статистических служб.

При этом экономики «Большой семерки» в среднем росли на 1%. Больше всех увеличивались показатели только у США — на 2,8%.

Экономика Канады увеличивалась второй год подряд на 1,5%, Франции на 1,1%, Британии на 0,9%. ВВП Италии росло на 0,5%, Японии на 0,1%, ФРГ на 0,2%.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин сказал, что по итогам 2024 года номинальный размер ВВП в РФ составил 200 трлн рублей. Это исторический максимум.