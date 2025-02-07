Номинальный размер ВВП РФ достиг исторического максимума в 2024 году

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что по итогам прошлого года номинальный размер ВВП в России составил 200 трлн рублей, достигнув исторического максимума, сообщает ТАСС .

В пятницу президент РФ Владимир Путин провел встречу с главой российского правительства.

«В результате уточнения мы получили номинальный размер ВВП, это исторический максимум в стране, 200 трлн рублей за 2024 год», — сказал Мишустин.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что правительство и Банк России отработали механизмы по росту экономики. Он подчеркнул, что ключевая задача — обеспечение сбалансированного роста экономики с низким уровнем безработицы и умеренной инфляцией в стране.