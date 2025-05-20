РФ уступила первенство в покупке китайских машин Бразилии

Россия больше не является крупнейшим покупателем китайских автомобилей. Она уступила первенство Бразилии, сообщает РИА Новости .

В апреле РФ опустилась с первого на шестое место в рейтинге крупнейших покупателей китайских легковушек. Поставки машин в Россию из КНР снизились в денежном выражении на 16,2% и составили 507,1 млн долларов. Причем в марте сумма была рекордная для 2025 года — 605 млн долларов.

Лидерство в данном топе заняла Бразилия. Она стала крупнейшим импортером китайских легковых автомобилей в апреле. Бразилия нарастила закупки более чем в 1,5 раза. Страна закупила китайских легковушек на 597,7 млн долларов.

Второе место в рейтинге заняла Бельгия. Она импортировала из КНР машин на 564 млн долларов. Третью строчку заняла Мексика, которая закупила китайские автомобили на 561 млн долларов.

Отмечается, что из-за «торговых войн» США импортировала из Китая гораздо меньше машин. Поставки просели на треть и составили 116,6 млн долларов. Таким образом, Соединенные Штаты заняли 22 место в рейтинге.

Ранее стало известно, что американская компания General Motors прекратила поставки машин в Китай. Это связано с «существенными изменениями в экономической среде».