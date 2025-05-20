General Motors прекратила поставки машин в Китай

Американская автомобильная корпорация General Motors (GM) прекращает поставки автомобилей в Китай. Об этом решении компания предупредила сотрудников и дилеров своего китайского экспортного подразделения, сообщает РИА Новости со ссылкой на Reuters.

«В связи с существенными изменениями в экономической среде мы приняли решение о реструктуризации Durant Guild (платформа GM, ориентированная на продажу премиальных автомобилей для китайского рынка — прим. ред.) и оптимизации деятельности GM China», — говорится в сообщении.

Отмечается, что импорт машин из Соединенных Штатов через Durant Guild составлял менее 0,1% от общего объема продаж компании на рынке Китая.

Ранее Соединенные Штаты и Китай договорились о взаимном снижении тарифов на 90 дней. США уменьшат пошлины на товары из КНР со 145% до 30%.

Китай тоже пошел на уступки. КНР уменьшит тарифы на товары из США со 125% до 10%.

Министр финансов США Скотт Бессент сказал, что ни Соединенные Штаты, ни Китай не хотят разорвать отношения. Оба государства хотят торговать друг с другом.