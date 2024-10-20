РФ снизила поставки СПГ в КНР на 3% за девять месяцев

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Таможня КНР: РФ в январе-сентябре снизила поставки СПГ в Китай до 6,01 млн тонн

РФ за период с января по сентябрь 2024 года продала в КНР всего 6,015 млн тонн сжиженного природного газа (СПГ). На этом Москва заработала 3,5 млрд долларов, что на 2,66% ниже по сравнению с заработком за тот же период в 2023 году, сообщает « Прайм » со ссылкой на опубликованные данные китайской таможни.

В прошлом году с января по сентябрь Китай приобрел у России 6,18 млн тонн СПГ. За это он заплатил 4,003 млрд долларов.

В сентябре 2024 года Китай приобрел у России 980 тыс. тонн СПГ. За это Пекин заплатил 610,6 млн долларов.

Ранее сообщалось, что Россия втрое увеличит производство СПГ в ближайшие годы. Это произойдет даже на фоне санкций.