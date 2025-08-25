Резидент подмосковного индустриального парка расширит свое производство

В Сергиевом Посаде компания «КСМК-М8», действующий резидент индустриального парка «М-8 Юг», расширит свое производство. Для реализации проекта инвестору в аренду предоставлен земельный участок площадью 1,6 га на льготных условиях — без проведения торгов. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«В реализацию инвестпроекта по расширению производства компания «КСМК-М8» вложит порядка 100 млн рублей. На предприятии дополнительно будет создано около 20 рабочих мест. Таким образом, общее число сотрудников превысит 150 человек. На новой территории планируется строительство цеха по переработке отходов действующего производства с целью вторичного их использования, а в перспективе еще и производство сухих строительных смесей», — сказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Она также отметила, что на территории индустриального парка «М-8 Юг» компания начала выпуск продукции в сентябре 2023 года. «КСМК-М8» выпускает газобетонные блоки как крупных строительных компаний, так и для частных заказчиков. Суммарный объем инвестиций в развитие производства составляет 4,1 млрд рублей.

В Подмосковье создано 72 индустриальных парка. Подобрать локацию для размещения бизнеса можно на инвестиционной карте Московской области: https://invest.mosreg.ru/investor/map.

Инвесткарта создана в рамках регионального инвестстандарта, внедренного в Подмосковье.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что промышленная ипотека обеспечивает удобство для бизнеса, так как предприниматели могут запустить свое дело на уже готовой инфраструктуре.

«Важное решение принял наш президент (Владимир Путин — ред.) и по экономическим зонам, и по промышленной ипотеке. Потому что современное время требует очень гибких, быстрых решений и всегда здорово, когда предприятие приходит на все готовое», — сказал Андрей Воробьев.