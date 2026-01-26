Резидент ОЭЗ «Кашира» и Щербинский лифтостроительный завод заключили соглашение о сотрудничестве

Компания «ПРЕФАБРИКА», резидент ОЭЗ «Кашира», и Щербинский лифтостроительный завод подписали соглашение о сотрудничестве для использования российских лифтов в строительных проектах Подмосковья и других регионов, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Компания «ПРЕФАБРИКА», специализирующаяся на производстве домокомплектов, и Щербинский лифтостроительный завод заключили соглашение о сотрудничестве. В рамках партнерства планируется использовать современные российские лифты в жилых и социальных объектах, строящихся в Московской области и других регионах страны.

Генеральный директор ГК «ПРЕФАБРИКА» Александр Горнов отметил, что сотрудничество с Щербинским лифтостроительным заводом повысит качество реализуемых проектов за счет надежных отечественных поставщиков оборудования.

Лифты ЩЛЗ будут интегрироваться в инвестиционно-строительные проекты на этапе концепции и включаться в проектную документацию с последующей реализацией контрактов жизненного цикла. Продукция завода включает базовые и расширенные модели с дизайнерским оформлением, диспетчеризацией и энергоэффективными решениями.

Директор по продажам ЩЛЗ Ян Михайлов подчеркнул, что стратегическое партнерство способствует развитию бизнеса и поддерживает технологический суверенитет страны в строительной отрасли.

Лифты ЩЛЗ будут использоваться на объектах ГК «ПРЕФАБРИКА» и в девелоперских проектах с применением префаб-технологии. Производство домокомплектов из железобетонных элементов на новом заводе ГК «ПРЕФАБРИКА» стартует на площадке ОЭЗ «Кашира» в первом квартале 2026 года. Мощность комплекса составит около 240 тыс. кв. м в год, инвестиции в проект — 4,5 млрд рублей, напомнила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что на территории Московской области реализуются меры поддержки бизнеса и проектов импортозамещения.

«Тема импортозамещения очень важна. Если ты открываешь предприятие по программе импортозамещения, ты получаешь деньги под 1% из федерального фонда развития промышленности», — отметил Воробьев.