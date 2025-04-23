Reuters узнало о главной проблеме с уходом Набиуллиной из ЦБ

Reuters: Набиуллина останется главой ЦБ до 2027 года, но у нее нет преемника

Председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина «сможет оставаться» на своем посту до 2027 года и имеет поддержку президента страны Владимира Путина, утверждает агентство Reuters со ссылкой на два близких к Кремлю источника. Сейчас власти якобы не знают, кто может возглавить регулятор после ухода Набиуллиной.

Эльвира Набиуллина продолжит возглавлять Банк России до момента истечения ее законных полномочий в 2027 году, пишет Reuters. По мнению некоторых инсайдеров, у руководства России якобы нет подходящих кандидатур для замены не только нынешней главы Центробанка, но и членов ее команды, если те решат покинуть регулятор.

«Сейчас проблем нет, проблема может быть в 2027 году, когда вместе с ней уйдет и половина Центрального банка, а альтернативной команды просто не будет», — цитирует Reuters источника в российском финансовом секторе.

Кремль и Центробанк пока не комментировали эту информацию.

Ранее из Центрального банка уволилась первый заместитель Набуиллиной Ольга Скоробогатова. Председатель регулятора отмечала, что Скоробогатова была одним из главных «архитекторов» многих инновационных проектов на финансовом рынке России.