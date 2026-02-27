По информации издания Reuters, до остановки поставок в январе Киев каждый месяц закачивал около 40 тыс. тонн нефти по трубопроводу «Дружба». Экспорт сырья также подтвердили другие источники, сообщает РБК .

Также известно, что Украина закачивала нефть в трубопровод «Одесса — Броды» для поставок в Европу. Это происходило за несколько месяцев до остановки.

Приостановка поставок нефти в Словакию и Венгрию может критично сказаться на экономике Украины. Этот источник доходов страна использовала, чтобы сдерживать дефицит бюджета.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил мнение, что Украина обманывает насчет неисправности нефтепровода «Дружба». Власти заявили, что нефтепровод якобы поврежден из-за «российских атак». Но в Словакии уверены, что он исправен, просто Украина не хочет возобновлять поставки ради приближения к членству в Евросоюзе.

