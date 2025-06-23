Reuters: «Роснефть» приостановит добычу нефти на «Сахалин-1»

сегодня в 18:53

«Роснефти» придется приостановить добычу нефти на проекте «Сахалин-1» в августе. Это связано с проведением ремонта, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на Reuters.

Работы продлятся около 20-25 дней. Следовательно, производство прекратится на этот период.

В рамках проекта «Сахалин-1» добывается сорт нефти Sokol. Reuters пишет, что в июле объемы производства на объекте упадут с 150–160 тыс. б/с до 135 тыс. б/с. Затем специалисты приступят к ремонту компрессора.

Ожидается, что работы завершат в конце августа.

Производство нефти Sokol уже временно прекращалась в 2022 году, когда из проекта вышел ключевой акционер — американская компания Exxonmobil. Затем проектом стала управлять «Роснефть».

Ранее цена на нефть Brent на ICE Futures впервые с января поднялась выше 81 доллара. Это произошло на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке.