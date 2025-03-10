Reuters: пальмовое масло еще много лет не будет дешевым

По информации агентства Reuters, пальмовое масло еще долгие годы не будет стоить дешево. Все дело в стагнации производства и наращивании производства биодизеля в Индонезии. Страна является лидером по производству этого товара, сообщает Lenta.ru .

Это масло используется для приготовления многих товаров и составляет более половины поставок всех растительных масел в мире. Десятилетия пальмовое масло стоило дешево, но теперь его производство замедляется.

«Дни скидок в 400 долларов за тонну прошли», — отметил аналитик Дораб Мистри.

В конце декабря прошлого года в мире сильно снизились цены на пальмовое масло из-за опасений по поводу слабого экспорта из Малайзии и жесткой конкуренции с производителями соевого масла. В России нехватка пальмового масла привела к подорожанию подсолнечного.