Цены на пальмовое масло в мире рухнули из-за жесткой конкуренции

В мире сильно снизились цены на пальмовое масло из-за опасений по поводу слабого экспорта из Малайзии, а также жесткой конкуренции с производителями соевого масла, сообщает Lenta.ru .

Как пишет Bloomberg, объемы поставок продукции из Малайзии за декабрь уменьшились на 8,3% по сравнению с ноябрем. Крупнейший покупателем пальмового масла является Индия. Эта страна понизила свои закупки почти на 22%.

Аналитик Fastmarkets Palm Oil Analytics в Сингапуре Сатья Варка считает, что слабый экспорт из Малайзии и уменьшение конкурентоспособности пальм делают неустойчивыми настроения на рынке. Ряд трейдеров наблюдают прибыль и выравнивают позиции перед предстоящими праздниками.

В начале ноября стоимость пальмового масла в мире повышалась из-за высокого спроса. При этом оно росло в цене из-за привлекательности товара в качестве сырья для биотоплива.

В России нехватка пальмового масла привела к подорожанию подсолнечного.