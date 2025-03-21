сегодня в 13:33

Reuters: от Центробанка ожидают «глубинную риторику» по ключевой ставке

Эксперты, которые надеются, что ЦБ РФ оставит ключевую ставку в размере 21%, допускают уменьшение стоимости займов в ближайшее время. Такой прогноз делается на фоне позитивной статистики, сообщает Reuters со ссылкой на Lenta .

Речь идет о замедлении инфляции в РФ. Также положительный сигнал — улучшение геополитической ситуации.

Инфляционные ожидания жителей России и предпринимателей могут подтолкнуть Центробанк РФ к сохранению ключевой ставки. Также допускается смягчение риторики ЦБ, перехода к «более глубинной», сказала аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Ранее глава дирекции по работе с инструментами с фиксированной доходностью УК «Альфа-Капитал» Евгений Жорнист допустил, что на следующем заседании ЦБ РФ ключевую ставку оставят на уровне 21%.