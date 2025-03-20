Финансист ответил, какой будет ключевая ставка ЦБ

Финансист Жорнист: ЦБ пока не будет предпринимать снижения ключевой ставки

Руководитель дирекции по работе с инструментами с фиксированной доходностью УК «Альфа-Капитал» Евгений Жорнист предложил, что на ближайшем заседании Центрального Банка будет принято решение сохранить ключевую ставку в 21%, сообщает «ФедералПресс» .

Эксперт отметил, что динамика экономики показывает замедление инфляции и продолжение охлаждения спроса. В таких условиях у регулятора нет необходимости в повышении ставки, а снижение на данный момент преждевременно.

По мнению Жорниста, на данный момент снижение инфляции носит краткосрочный характер, и в таком случае ЦБ займет выжидательную позицию. Таким образом, на повестке дня остается мониторинг рынка труда и кредитования.

Отмечается, что в январе безработица выросла всего на 0,1 процентного пункт, а процент выдачи кредитов снизился. Связано это может быть с активным погашением долгов среди компаний за счет госконтрактов.

Жорнист уверен, что ясность может показаться только в марте–апреле при абстрагировании от сезонного фактора. До этого времени ЦБ предпочтет оставаться осторожным. Преждевременное снижение может отрицательно повлиять на условия денежно-кредитной политики и привести к ее ослаблению. В данных условиях в приоритете будет борьба с инфляцией и контроль над экономикой.

«Главная интрига заседания — какие сигналы регулятор даст рынку: возможна ли корректировка риторики в сторону смягчения, учитывая позитивную макростатистику? Будем наблюдать», — заключил эксперт.