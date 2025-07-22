Reuters: Окружной суд Гааги снял арест с активов «Газпрома» в Нидерландах

Суд Гааги снял ограничения с имущества российской компании «Газпром» в Нидерландах. Активы были арестованы по требованию украинских фирм «Жнива» и «Славутич-инвест», сообщает РИА Новости со ссылкой на Reuters.

Окружной суд Гааги посчитал, что такие ограничения могут противоречить принципу государственного иммунитета, который не позволяет одной стране оценивать действия другого государства или его предприятий.

Арест касался долей «Газпрома» в нидерландских компаниях Wintershall Noordzee и Gazprom International Projects B.V. Теперь по решению суда ордер на арест имущества российского энергетического гиганта был аннулирован.

Суд в Гааге отклонил запрос украинской компании «Жнива», которая хотела получить имущество «Газпрома», отметив, что не может рассматривать это дело, поскольку «Газпром» защищен государственным иммунитетом.