Reuters: Индия закупила нефть у Бразилии, Анголы и ОАЭ вместо РФ

Для отказа от поставок нефти из России крупнейшая индийская нефтегазовая корпорация Indian Oil приобрела 7 млн баррелей топлива у компаний из ОАЭ, Бразилии и Анголы, сообщает Газета.ru .

Как пишет агентство Reuters, ссылаясь на свои осведомленные источники. Indian Oil купила у трейдера Mercuria из ОАЭ 1 млн баррелей нефти марки Murban и 2 млн баррелей Upper Zakum.

Кроме того, еще по 1 млн баррелей нефти Hungo и Clove купили у компании Exxon из Анголы. А у бразильской Petrobras приобрели 2 млн баррелей по опционному контракту, но его стоимость не обнародована.

Нефтеперерабатывающие заводы Индии хотят минимизировать импорт нефти из РФ, чтобы заключить торговое соглашение с США, по которому будут уменьшены пошлины. В августе прошлого года Штаты ввели дополнительные тарифы в 25% на товары из Индии из-за импорта российской нефти. В итоге общая тарифная ставка поднялась до 50%.

Также Россия снизила нефтегазовые доходы на 23,8% в 2025 году.

