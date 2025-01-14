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Reuters: Евросоюз хочет включить запрет на импорт алюминия в 16-й пакет санкций

Европейский союз (ЕС) намерен включить запрет на импорт российского аллюминия в 16-й пакет санкций, который Брюссель планирует принять до годовщины начала специальной военной операции на Украине, сообщает ТАСС .

Как пишет агентство Reuters, Еврокомиссия планирует предложить странам-членам ЕС проект нового санкционного пакета, включающего в себя запрет на импорт алюминия.

Из материала следует, что ограничения планируют принять в феврале до третьей годовщины начала СВО.

Ранее стало известно, что США с приходом нового президента Дональда Трампа может отменить новые санкции против энергетического сектора России в рамках мирной сделки по Украине.