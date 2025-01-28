Дания разрешила оператору Nord Stream 2 AG законсервировать поврежденную часть газопровода «Северный поток — 2», чтобы избежать выброса газа и попадания морской воды, об этом сообщили в датском энергетическом агентстве, пишет РБК со ссылкой на Reuters.

Работы по консервации объекта будут проходить в Балтийском море. Соответствующее разрешение, по данным СМИ, уже есть у компетентных специалистов. К консервации поврежденных труб планируют приступить во втором или третьем квартале 2025 года. Весь объем работ выполнят за две-три недели.

«Работа будет направлена на консервацию поврежденного трубопровода путем установки специальных заглушек на каждом конце трубы, чтобы предотвратить дальнейший выброс газа и попадание насыщенной кислородом морской воды», — говорится в заявлении агентства.

Два российских газопровода «Северный поток» и «Северный поток — 2» получили повреждения в начале осени 2022 года. Тогда экспорт по первой потоку останавливали из-за ремонта, а второй не успели ввести в эксплуатацию.

В Nord Stream AG после произошедшей аварии заявили, что не могут спрогнозировать сроки, в которые восстановят новый газопровод.

Расследование взрывов изначально вели Германия, Швеция и Дания. Россию исключили из этого процесса. В феврале 2024 года Стокгольм и Копенгаген прекратили расследование. По результатам изданий Süddeutsche Zeitung, Die Zeit и ARD, к подрыву причастны трое сотрудников школы дайвинга Scuba Family в Киеве: Евгений и Светлана Успенские и Владимир Журавлев.

Журналисты назвали Журавлева главным исполнителем и Федеральная прокуратура Германии выдала ордер на его арест. Украина отрицает свою причастность к подрыву «Северных потоков».

Ранее сообщалось, что вопрос «Северного потока» могут поднять президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп соответственно на их первой встрече.