Личная встреча президента России Владимира Путина и избранного американского лидера Дональда Трампа может состояться до конца зимы, а телефонный разговор — в ближайшие дни. Такое мнение выразил политолог Александр Дудчак, который также допустил, что лидеры двух стран обсудят судьбу трубопровода «Северный поток», пишет РИА Новости .

Эксперт в области политологии считает неизбежными российско-американские переговоры на высшем уровне между Путиным и Трампом. При этом Дудчак подчеркивает, что, несмотря на множество предложений от разных стран провести встречу лидеров, оптимальными площадками являются только Казахстан или Беларусь. По его мнению, Белград, хотя и выражает готовность принять саммит, не подходит из-за логистических рисков — маршрут через недружественные страны может представлять угрозу для российской делегации.

В то же время специалист призывает не питать излишних надежд относительно результатов возможных переговоров. По его оценке, американская сторона преследует цель лишь временно приостановить конфликт на Украине, что противоречит интересам российской стороны.

Дудчак отмечает, что Москва могла бы рассмотреть диалог по ряду стратегических вопросов, включая ситуацию с «Северными потоками» и положением в Приднестровье. Однако, учитывая текущие военные успехи российских сил и негативный опыт предыдущих договоренностей, когда Киев использовал передышку в своих целях, перспективы переговоров выглядят неоднозначно.

По мнению эксперта Финансового университета при правительстве России Дениса Денисова, встреча будет носить скорее ознакомительный характер, направленный на восстановление личного контакта между лидерами. Подписание каких-либо официальных соглашений не планируется. За этим последует этап постепенного выстраивания коммуникации между внешнеполитическими структурами и администрациями президентов обеих стран.

Позиция Трампа по украинскому вопросу остается неясной, поскольку разрозненные сообщения западной прессы не дают целостного представления о его планах. При этом мнение Киева вряд ли будет иметь решающее значение — Вашингтон обладает достаточным набором рычагов давления, чтобы игнорировать возможные протесты команды украинского президента Владимира Зеленского. Украинской стороне, вероятно, просто сообщат о принятых решениях постфактум.