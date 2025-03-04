Решетников рассказал об индикаторах, указывающих на охлаждение экономики

В России фиксируются признаки охлаждения экономики. Министр экономического развития Максим Решетников рассказал, какие индикаторы указывают на это, сообщает ТАСС .

По словам министра, в 2024 году наблюдался рост экономики. Однако сейчас он перестал быть фронтальным.

Решетников отметил, что замедлились темпы экономического роста в ряде отраслей. Кроме того, наблюдается сокращение объемов заказов у бизнеса. При этом проводится ужесточение денежно-кредитной политики.

Все это является признаками охлаждения экономики в РФ, добавил министр. При этом, по его словам, правительство планирует обеспечить макроэкономическую стабильность путем поиска баланса между сдерживанием инфляции и ростом экономики.

В этих целях работа идет совместно с ЦБ и Минфином. Решетников отметил, что проводится оценка объемов и структуры кредитования, также контролируется наращивание кредитования в госсекторе.

Ранее в Минэкономразвития назвали причину роста цен в России. Он вызван структурными изменениями потребления.