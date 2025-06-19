Решетников попросил Набиуллину проявить немного любви к российской экономике

Министр экономического развития России Максим Решетников обратился к главе ЦБ РФ Эльвире Набиуллиной с просьбой проявить немного любви к экономике страны, сообщает ТАСС .

Решетников выступил на сессии «Экономика предложения — стратегия роста в условиях современных вызовов» в рамках ПМЭФ-2025. Он обратился к Набиуллиной и попросил ее проявить любовь к экономике России.

«Мы упрощаем дискуссию. Либо у нас инфляция 4%, либо все как в Турции. Помимо веры в инфляцию в 4%, можно немного любви к экономике?» — заявил Решетников.

Набиуллина в рамках ПМЭФ снова пообещала за год добиться снижения инфляции в стране до 4%. В прошлом году она делала похожее заявление. Однако на данный момент годовая инфляция составляет 9,6%.