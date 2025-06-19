Решетников пояснил, почему российским локомотивам тяжело на внешних рынках

Экономика предложения во многом пошла: были запущены новые инвестиционные циклы в агропромышленном комплексе, новые инвестиции в туризме, реализуются нацпроекты технологического лидерства на выделенные средства, сообщил на ПМЭФ-2025 министр экономического развития РФ Максим Решетников.

Нужно понимать, что экономика предложения — это, в первую очередь, инвестиции. А время выстраивания экономики предложения совпало с периодом очень жесткой денежно-кредитной политики (ДКП), отметил он.

«Ясно, что предприятия за пределами этих программ господдержки инвестировать не очень хотят. Может быть, единственным исключением является ВПК. Мы понимаем, что у нас существенное расширение спроса в ВПК привело к росту инвестиций и активности там. В дальнейшем ситуация будет нормализоваться по мере нормализации ДКП», — сказал Решетников.

По его словам, также необходимо понимать, что сложная машиностроительная техническая продукция очень сильно зависит от уровня процентных ставок, причем дважды зависит. Во-первых, это длительный цикл изготовления и все проценты на инвестиционной стадии вкладываются в стоимость продукции. Во-вторых, никто локомотивы сейчас на споте (то есть сразу же – ред.) не покупает, все покупают в рассрочку.

«Почему нам очень тяжело на внешних рынках и по большому счету мы их для себя закрыли? Потому что на 15-20% наш локомотив конкурентоспособен на выходе с завода, на споте, что на называется. Но когда в китайский локомотив добавляют китайские деньги, мы те же 20% проигрываем, потому что у нас деньги дорогие», — объяснил министр.