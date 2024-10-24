Решетников: экономика России демонстрирует признаки «охлаждения»

«Вполне естественно, она (экономика — ред.) реагирует на принятые решения, вот эту оценку мы подтверждаем», — добавил Решетников на лекции Всероссийской академии внешней торговли.

По его мнению, к такой ситуации привела переориентация торговли. По информации министра, на данный момент более 80% товарооборота уходит в дружественные страны. Еще в 2021 году этот показатель составлял менее 50%.

«Доля западных стран у нас сократилась более чем вдвое, сейчас она менее 19%», — отметил Решетников.

Согласно новому докладу о динамике ВВП стран мира Международного валютного фонда, Россия стала четвертой в мире по паритету покупательной способности, уступая США, Китаю и Индии. Это важный сигнал как для самой страны, так и для других государств.