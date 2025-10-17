РЭО выпустит зеленые облигации на 17,2 млрд для завода в Петербурге

Для финансирования строительства мусороперерабатывающего комплекса «Новоселки» в Санкт-Петербурге Российский экологический оператор планирует выпустить зеленые облигации. Сумма эмиссии достигнет 17,2 млрд рублей. Эти средства будут направлены в качестве займа компании «Невский экологический оператор». Агентство «Эксперт РА» подтвердило, что облигации соответствуют установленным принципам, а также выдало заключение о соответствии самого инвестиционного проекта критериям зеленого финансирования, сообщила пресс-служба РЭО.

«Мы нацелены на повышение уровня экологической безопасности и качества жизни населения, а также на формирование условий для перехода к экономике замкнутого цикла. Для этого работаем над созданием инфраструктуры переработки отходов. Одним из инструментов финансирования новых предприятий являются зеленые облигации. При этом мы считаем важным этапом их независимую верификацию», — сказала генеральный директор РЭО Ирина Тарасова.

Комплекс «Новоселки» будет способен обрабатывать до 600 тысяч тонн твердых коммунальных и крупногабаритных отходов ежегодно. Эта мощность покроет четверть от общей потребности Санкт-Петербурга в переработке мусора. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2027 год.

«Процедура отбора проектов для финансирования через инструмент зеленых облигаций осуществляется в соответствии с Политикой зеленого финансирования и иными положениями РЭО. Наш совет рассматривает проект на соответствие зеленым требованиям, а также определяет соответствие Стандарту социально-экологических приоритетов в управлении. Он является приложением к Политике зеленого финансирования эмитента. С учетом рекомендаций совета органы управления компании принимают решение о финансировании проекта», — отметила председатель Экспертного совета по устойчивому развитию РЭО Светлана Бик.

Все параметры проекта позволяют добиться экологических эффектов, которые согласуются с целями национального проекта «Экологическое благополучие» и федерального проекта «Экономика замкнутого цикла».

Согласно своей Политике зеленого финансирования, РЭО берет на себя обязательство ежегодно публиковать отчет о целевом использовании средств, привлеченных от размещения зеленых облигаций.

Полная версия независимого заключения от «Эксперт РА» доступна на сайте верификатора.

Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» была учреждена Указом Президента 14 января 2019 года. Ее ключевой миссией является формирование в России комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). С 2025 года в Российской Федерации началась реализация нового национального проекта «Экологическое благополучие», который пришел на смену завершившемуся в 2024 году нацпроекту «Экология». В рамках одного из его направлений поставлена задача по созданию экономики замкнутого цикла, которая должна обеспечить к 2030 году сортировку 100% ежегодно образующихся ТКО, сократить захоронение таких отходов до уровня не более 50% и вовлечь в хозяйственный оборот не менее 25% отходов производства и потребления в качестве вторичного сырья.