РЭО выпустит облигации на 267 млн руб для финансирования предприятия в Чувашии

Российский экологический оператор (РЭО) планирует выпустить облигации на сумму 267 миллионов рублей для финансирования проекта в Чувашии. Об этом сообщила пресс-служба РЭО.

Банк России одобрил государственную регистрацию данного выпуска ценных бумаг. Полученные средства будут использованы для создания комплекса по переработке твердых коммунальных отходов (ТКО) в Чувашской Республике.

«28 августа 2024 года Центробанк зарегистрировал выпуск на сумму 267 627 760 рублей, который пойдет на финансирование мусоросортировочного комплекса с мощностью 30 тысяч тонн в год. В рамках размещения облигаций инвестор получит льготный кредит. Реализация этого проекта поможет Чувашии приблизиться к выполнению целей нацпроекта „Экология“», — рассказал генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Общая стоимость инвестиций в проект составит 457 962 000 рублей, при этом в условиях концессионного соглашения предусмотрен капитальный грант в размере 152 654 000 рублей. Строительство данного объекта планируется в Канашском муниципальном округе Чувашской Республики.